Caen “Los Pichulas” en Limache: PDI logró incautación de lanzacohetes y potente arsenal militar

Un amplio operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones, la Fiscalía Local de Limache y el equipo MT-0 permitió desarticular a la banda criminal conocida como “Los Pichulas”, una organización familiar que operaba en la región de Valparaíso.

El procedimiento culminó con la detención de seis personas, cinco adultos y un menor de 17 años, acusadas de microtráfico y asociación ilícita.

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El despliegue incluyó allanamientos simultáneos en 12 inmuebles vinculados al grupo, donde se incautó un importante arsenal que evidenció el nivel de peligrosidad de la organización.

En total, se decomisaron ocho armas de fuego, de las cuales solo dos estaban inscritas, además de 264 cartuchos de distintos calibres. Sin embargo, lo más llamativo fue el hallazgo de dos lanzacohetes de origen sueco, armamento de uso militar poco habitual en este tipo de procedimientos.

De acuerdo a los peritajes realizados por especialistas en explosivos, este tipo de armas ha sido detectado en contextos de crimen organizado en distintos países, lo que abre interrogantes sobre su origen y posibles redes de abastecimiento. A ello se suma la incautación de droga , cocaína base y cannabis, lista para su comercialización, junto a tres vehículos presuntamente utilizados por la banda.

Los antecedentes de la investigación indican que “Los Pichulas” operaban bajo una estructura jerarquizada, con roles definidos entre sus integrantes. Además de la venta de drogas, coordinaban encuentros para la compra y comercialización de armamento, utilizando distintas viviendas como puntos de operación.

Tras el procedimiento, los detenidos quedaron a disposición de la justicia, mientras continúan las diligencias para esclarecer la procedencia del arsenal incautado y eventuales vínculos con otras organizaciones criminales.