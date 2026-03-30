“Me ha gorreado como 7 veces”: Chica Arsmate echa al agua a influencer chileno (y le lanza dura advertencia)

Las locuras del Loco Rene tienen sus días contados. O al menos eso se dejó entrever en el capítulo más reciente de La Gira de Estudios, el nuevo reality de Diego González en YouTube donde se reunieron algunos de los personajes más peculiares de internet.

En el episodio tres, el creador de contenido recibió una dura advertencia por parte de Katherine, una de las múltiples parejas que se le han conocido durante su periplo por las redes sociales.

“Una próxima gorreada, yo lo dejo para siempre y me como al Flaitiano. De verdad”, dijo @katherine_isfantasticcc, quien se dedica a elaborar material para adultos en Arsmate.

“Me ha gorreado como siete veces”, insistió. “Que no me falle en este reality, porque yo vi muchas imágenes de que me falló como cuatro personas distintas“, recapituló.

“En Secreto en el Lago, igual tuvo un pinchazo con Yessenia (Arancibia) y andabas leseando con todas las chiquillas”, continuó, recordando a la otra influencer que hoy está embarazada de Junior Playboy.

“Después vi los eventos donde sales besándote con unas minas en el escenario, que subías a la gente para darle besos", argumentó.

“Eso, voy a decirle al tiro a usted, eso es tele... del pasado”, intentó defenderse el Tío. Unos pocos segundos después, otra participante atacó y dijo que René le intentó “meter la lengua” tan solo un día antes.

“Oiga, y después, sin llorar sin lágrimas”, advirtió Dr. Makigero, el guía espiritual del “androide” viral del Torneo de Cell.