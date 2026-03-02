Miembro del Torneo de Cell se confiesa en TV: “Hace 3 años que dejé la pasta, ¿cómo andaría si siguiera fumando?"

El domingo por la noche volvió a las pantallas de Mega el programa Atrapados 133, espacio que sigue a Carabineros de Chile por las calles del país y que es relatado por el periodista Luis Ugalde.

En el nuevo capítulo apareció un inesperado personaje, bastante popular en las redes sociales por ser parte del Torneo de Cell: René Puente, conocido como el Tío René.

A diferencia de otros protagonistas del espacio, el influencer no estaba involucrado en actos delictivos. Junto al Dr. Makigero —una suerte de guía espiritual—, se dedicaba a repartir café y pan a personas en situación de calle.

“Los miércoles y los lunes lo hacemos, con unos hermanitos de allá de la iglesia (...) salimos con la guagüita más linda”, explicó en manager, en referencia a su amigo.

Ahí, el hombre detrás de la canción Dos Shipitia abrió su corazón frente a la cámara y se confesó. “Ya hace tres años que dejé la pasta (base) y no quiero volver. Esto que estoy haciendo me está mostrando cómo andaría yo ahora si siguiera fumando", aseguró.

En medio de su alocución, no pudo evitar emocionarse y soltar un par de lágrimas. “Por eso le doy gracias a mi señor, por tenerme así (...) le agradezco tanto al Señor, porque me dio una tercera oportunidad y la aproveché”, admitió el rostro estandarte de las producciones de Diego González.

“Ahora yo cambié, porque me tocó mi fama y estoy bien así como estoy”, fue una de sus conclusiones.