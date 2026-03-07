“Es un día histórico”: Lota Schwager se queda con el último cupo para la Segunda División 2026 / Twitter @alejgajardo / @enelcamarin

Este sábado, el Ester Roa Rebolledo se completó para el partido que resolvería qué club ocuparía el lugar de Deportes Melipilla en la Segunda División Profesional.

A partido único, Lota Schwager se enfrentó a Comunal Cabrero, en un duelo tan parejo que no hubo goles en el tiempo regular.

Por ello, debieron resolver el cupo mediante lanzamientos penales, donde el cuadro de la “lamparita” aprovechó el error de David Sidan Núñez y, con el tanto de Pablo Chandía, obtuvieron la victoria 5-4 desde los 12 pasos.

Así las cosas, a 10 años de su desafiliación, Lota Schwager volverá a competir en el fútbol profesional.

“Es un día histórico para nuestro club. Teníamos una espinita clavada del año pasado y la pudimos sacar. Ahora vamos a celebrar y después veremos como planificaremos el año”, recalcó, en diálogo con ADN Deportes el DT del equipo, Renato Ramos.

“Ellos se prepararon para este partido, tenían varios jugadores. Sabíamos que iba a ser un duelo muy apretado y así fue. Los duelos con Cabrera siempre son apretados, el año pasado nos quedamos fuera de una final por penales y ahora celebramos por esta misma vía. Pudimos darle una alegría a nuestra gente”, comentó el “Tiburón” tras conseguir el cupo en la Segunda División 2026.