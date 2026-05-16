PDI detiene a presunto autor de homicidio ocurrido en Recoleta: ataque se habría originado por riña ligada a drogas

Detectives de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la PDI lograron la detención de un hombre de 29 años, sindicado como el presunto autor de un homicidio ocurrido la noche del pasado 11 de mayo en la comuna de Recoleta.

La captura se produjo tras un seguimiento coordinado en la intersección de las calles José Tomás Ovalle con Limache, luego de que las diligencias investigativas permitieran establecer fehacientemente la identidad y participación del sujeto en el hecho de sangre.

El crimen se habría desencadenado cuando la víctima, un hombre de 32 años, acudió a un domicilio en la calle Samuel Escobar donde se encontraba el imputado. Según explicó el Comisario Sergio Mendoza, de la BH Centro Norte, ambos involucrados iniciaron una fuerte discusión que se trasladó a la vía pública. Los antecedentes preliminares sugieren que la disputa estuvo motivada por rencillas anteriores relacionadas directamente con el consumo de drogas.

Durante el altercado, el agresor habría atacado a la víctima utilizando un arma cortante, propinándole múltiples heridas en la zona de la cabeza y una lesión penetrante en el tórax. Debido a la gravedad de estas heridas, el hombre de 32 años falleció posteriormente.

Con las pruebas recabadas, el Ministerio Público gestionó una orden de detención verbal que fue materializada durante esta jornada por los oficiales de la PDI. El detenido será trasladado al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago para su respectivo control de detención.