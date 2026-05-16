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The Legend of Zelda Music Symphony celebrará los 40 años de la saga con un gran concierto sinfónico en Chile

Revive los mejores momentos de la popular franquicia con un evento inmersivo que promete encantar a los fanáticos.

José Campillay

The Legend of Zelda Music Symphony celebrará los 40 años de la saga con un gran concierto sinfónico en Chile

El universo de una de las franquicias más importantes en la historia de los videojuegos se prepara para reencontrarse con el público chileno.

Santiago será el escenario del regreso de The Legend of Zelda Music Symphony, un espectáculo audiovisual sinfónico de gran escala que conmemorará el 40° aniversario de la icónica saga creada por Nintendo.

Tras una serie de exitosas presentaciones en diversas ciudades del país y en el extranjero, el montaje retorna a la capital con una propuesta renovada que promete un recorrido musical nostálgico y emotivo.

El público podrá revivir las heroicas aventuras de Link y la princesa Zelda a través de un viaje épico que abarcará desde los primeros títulos clásicos hasta las entregas más recientes de la franquicia.

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Para lograr una experiencia inmersiva dirigida a los seguidores de la saga, el show combinará la música en vivo con una imponente puesta en escena audiovisual.

El despliegue técnico para recrear la atmósfera del mágico reino de Hyrule incluirá una gran pantalla LED, efectos especiales, iluminación y escenografía especialmente diseñada para la ocasión.

La interpretación musical estará a cargo de The Geek Orchestra, agrupación con más de ocho años de trayectoria y presentaciones realizadas en países como Chile, Colombia, México, Ecuador y Paraguay.

El concierto contará además con la dirección de José Aranda, quien liderará a un total de 50 músicos en escena para dar vida a un repertorio sinfónico compuesto por algunos de los soundtracks más reconocidos y emotivos de la historia de los videojuegos.

Detalles del evento

Para quienes deseen sumarse a esta celebración de aniversario, las coordenadas de The Legend of Zelda Music Symphony son las siguientes:

  • Fecha: Sábado 23 de mayo de 2026
  • Horario: 19:00 hrs.
  • Lugar: Teatro Teletón
  • Venta de entradas: Disponibles a través del sistema Eventrid
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