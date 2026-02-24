;

Game Over: Vardoc confirma quiebre con su pareja, pero revela el potente motivo por el que siguen viviendo juntos

“Igual vamos a seguir trabajando con nuestra productora”, explicó el histórico youtuber chileno.

Javier Méndez

Game Over: Vardoc confirma quiebre con su pareja, pero revela el potente motivo por el que siguen viviendo juntos

Tras varias jornadas repletas de rumores, esta semana el youtuber chileno Vardoc confirmó el fin de su relación con Gibielle Gamboa.

En un diálogo con FM Dos, el creador de contenido Nicolás Liñán, también lanzó otra bomba: será padre junto a la misma persona.

“Gibi efectivamente está embarazada, vamos a ser padres, mi primer hijo. De hecho, esta es la segunda vez que ella queda embarazada, la primera vez tuvimos una pérdida“, aseguró a ‘La radio de los dos’.

Revisa también:

ADN

Ahí confirmó que ambos están contentos con la noticia. "Seguimos viviendo juntos, enfocados más que nada en el bebé que viene en camino“, confesó el amigo de Xodaaaa.

Igual vamos a seguir trabajando juntos con nuestra productora. Ella es una excelente mujer, muy bacán, pero el enfoque es nuestro hijo que viene en camino", añadió. Según él, a “nivel químico” siempre fueron muy compatibles.

Cabe recordar que @pretty.angyal también crea contenido para adultos en la plataforma Arsmate y fue ella la primera en dar indicios sobre la ruptura.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad