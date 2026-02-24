Game Over: Vardoc confirma quiebre con su pareja, pero revela el potente motivo por el que siguen viviendo juntos

Tras varias jornadas repletas de rumores, esta semana el youtuber chileno Vardoc confirmó el fin de su relación con Gibielle Gamboa.

En un diálogo con FM Dos, el creador de contenido Nicolás Liñán, también lanzó otra bomba: será padre junto a la misma persona.

“Gibi efectivamente está embarazada, vamos a ser padres, mi primer hijo. De hecho, esta es la segunda vez que ella queda embarazada, la primera vez tuvimos una pérdida“, aseguró a ‘La radio de los dos’.

Ahí confirmó que ambos están contentos con la noticia. "Seguimos viviendo juntos, enfocados más que nada en el bebé que viene en camino“, confesó el amigo de Xodaaaa.

“Igual vamos a seguir trabajando juntos con nuestra productora. Ella es una excelente mujer, muy bacán, pero el enfoque es nuestro hijo que viene en camino", añadió. Según él, a “nivel químico” siempre fueron muy compatibles.

Cabe recordar que @pretty.angyal también crea contenido para adultos en la plataforma Arsmate y fue ella la primera en dar indicios sobre la ruptura.