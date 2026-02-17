Este sábado 21 de febrero, San Luis de Quillota debutará en la Primera B enfrentando a uno de los principales candidatos al ascenso: Unión Española.

Para conocer más sobre el equipo que ahora dirige Humberto Suazo, Los Tenores de la Tarde conversaron con Nicolás Peranic, arquero argentino de 40 años que arribó esta temporada al cuadro “canario”.

“Estamos bien, es un plantel que se renovó en un 80% respecto de lo que venía el año pasado, lo que lleva un periodo de adaptación, obviamente, pero se está trabajando bien. El cuerpo técnico ha hecho mucho énfasis en que nos conozcamos y en potenciar la competencia interna”, comenzó diciendo el ex Universidad Católica.

“Estamos en una institución en la que contamos con un complejo y unas instalaciones que son de Primera División. Espero que todos esos complementos nos ayuden a hacer un buen campeonato y que peleemos el ascenso”, agregó el guardameta.

Al ser consultado sobre el estilo de juego de Suazo como entrenador, el portero señaló: “Muchas veces los que fueron exjugadores y después son técnicos, en el puesto que les tocó desempeñarse, buscan eso. Humberto es un técnico súper ofensivo, le gusta siempre estar bien plantado en el campo rival, presionando alto. Un poco como a él le gustaba jugar”.

Además, explicó por qué decidió dar el paso de fichar por el cuadro quillotano: “Desde que el club se interesó en mí, me atrajo mucho, porque Limache y San Luis son primos, por decirlo así. Mis hijos entrenan en las inferiores de San Luis y yo, por más que estuviera en Limache, me la pasaba más en el complejo de San Luis, y vi lo que tienen”, cerró Peranic.