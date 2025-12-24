Por sumario ligado a denuncia por Ley Karin: suspenden preventivamente al director nacional del Sernac

El director nacional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera, fue suspendido preventivamente de sus funciones mientras se desarrolla un sumario administrativo por una denuncia en su contra bajo la Ley Karin, que regula situaciones de acoso y violencia en el trabajo.

La medida fue solicitada por el fiscal a cargo del proceso, Santiago Rojas Alessandri, y notificada la semana pasada, según información de La Segunda.

Aunque quedó apartado del cargo, Herrera continuará recibiendo su sueldo, que alcanza los $9,4 millones brutos mensuales, según datos del Portal de Transparencia del servicio.

El origen de la denuncia

El sumario se originó tras un conflicto entre Herrera y la Asociación de Funcionarios del Sernac, que se intensificó en octubre luego de un incidente en el frontis de la institución. Dirigentes sindicales acusan que el director retiró carteles de protesta y los increpó, hechos que él ha negado.

Mientras avanza la investigación, que podría extenderse por varios meses, Herrera se mantiene con licencia médica y la dirección interna del Sernac quedó a cargo de Carolina González.

Desde la asociación advierten que el resultado del proceso podría quedar en manos del próximo gobierno.