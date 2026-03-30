Camioneros descartan paro ante alza de combustibles: “Nuestro compromiso es mantener la cadena de abastecimiento”

A mediodía de este lunes, representantes del gremio de camioneros se reunieron en el Palacio de La Moneda con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, para definir una postura ante el alza de los combustibles.

Tras la cita, Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile, detalló que llegaron a un acuerdo que “dice relación con pedir al Gobierno que se actualice el Índice de Costos del Transporte ”.

“Y que se ponga en práctica un canal de denuncia para aquellos generadores de carga porfiados que no quieren entender que deben trasladar a tarifa los nuevos valores del petróleo”, añadió.

Gremio de camioneros: “No acordamos hacer movilización”

En esa línea, Pérez sostuvo que “este problema no se resuelve con algunas cantos de sirena por ahí que dicen que hay que parar . Yo no sé que solución podríamos tener si detenemos el abastecimiento a la nación”.

Misma postura compartió el presidente de la Confederación de Dueños de Camiones, Juan Araya, quien afirmó que “hoy día no acordamos hacer movilización”.