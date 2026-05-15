“Tuvieron que destruirlos”: revelan estrictos protocolos de seguridad en gira de Trump a China por temor a espionaje

Presentadores del programa televisivo Fox & Friends entregaron destalles sobre las medidas de seguridad adoptadas por la delegación estadounidense y el grupo de prensa que acompañaron al presidente Donald Trump a China.

Uno de ellos citó un tuit de la periodista del New York Post, Emily Goodin, quien aseguró que todos los “teléfonos desechables” fueron “tirados a un contenedor” antes de abordar el Air Force One de regreso.

“No se permite nada procedente de China en el avión”, añadió en su mensaje publicado en su cuenta de X.

Estrictas medidas de seguridad

Según informes de prensa consultados por el medio digital Mediaite, el personal de la Casa Blanca solicitó a los periodistas devolver las credenciales y pines de identificación usados durante el viaje, argumentando que funcionarios chinos exigían su retorno .

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Todos estos elementos terminaron en “un contenedor” junto con los “teléfonos desechables del personal”, según consignó el citado medio.

La presentadora del programa aseguró tener fuentes dentro del avión y explicó que “tuvieron que dejar sus teléfonos estadounidenses, apagarlos, no los llevaron a China , o si lo hicieron, los dejaron en los aviones”.

“Podrían estar intervenidos”

“Todos los estadounidenses usaban teléfonos desechables que tuvieron que destruir y dejar en China. No querían nada que perteneciera a los chinos en ese avión porque podrían estar intervenidos”, añadió.