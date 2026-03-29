Alza de las bencinas en Chile: estos son los principales descuentos en combustibles para este lunes

En medio de un nuevo escenario de alzas en los combustibles, los conductores en Chile buscan alternativas para aliviar el impacto en el bolsillo.

Para este lunes, distintas estaciones de servicio y entidades financieras activaron descuentos que pueden llegar hasta los $150 por litro, dependiendo del medio de pago y condiciones asociadas.

Las rebajas más significativas se concentran en convenios bancarios y aplicaciones móviles, que permiten acceder a beneficios exclusivos en determinadas cadenas.

Estas promociones se han transformado en una herramienta clave para quienes cargan combustible de forma frecuente, especialmente en un contexto de precios al alza.

Descuentos lideran en Aramco y Copec con condiciones específicas

Entre las ofertas destacadas, Banco Consorcio ofrece descuentos de hasta $150 por litro en estaciones Aramco, siempre que el pago se realice a través de su aplicación.

Por su parte, en Copec predominan rebajas de hasta $100 por litro, principalmente mediante alianzas con tarjetas y programas como Cencosud Scotiabank Black, Jumbo Prime y Santander Consumer.

Eso sí, estos beneficios no son universales. En la mayoría de los casos, están sujetos a condiciones como topes de litros por carga, montos máximos de descuento mensual o la necesidad de contar con suscripciones activas en determinados programas.

En este escenario, expertos recomiendan comparar opciones y revisar los términos antes de cargar combustible, para aprovechar al máximo los descuentos disponibles.