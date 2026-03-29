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Alza de las bencinas en Chile: estos son los principales descuentos en combustibles para este lunes

En medio del aumento de combustibles, bancos y apps ofrecen rebajas de hasta $150 por litro. Conoce cómo acceder a estos beneficios.

Juan Castillo

Agencia Uno

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En medio de un nuevo escenario de alzas en los combustibles, los conductores en Chile buscan alternativas para aliviar el impacto en el bolsillo.

Para este lunes, distintas estaciones de servicio y entidades financieras activaron descuentos que pueden llegar hasta los $150 por litro, dependiendo del medio de pago y condiciones asociadas.

Las rebajas más significativas se concentran en convenios bancarios y aplicaciones móviles, que permiten acceder a beneficios exclusivos en determinadas cadenas.

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Estas promociones se han transformado en una herramienta clave para quienes cargan combustible de forma frecuente, especialmente en un contexto de precios al alza.

Descuentos lideran en Aramco y Copec con condiciones específicas

Entre las ofertas destacadas, Banco Consorcio ofrece descuentos de hasta $150 por litro en estaciones Aramco, siempre que el pago se realice a través de su aplicación.

Por su parte, en Copec predominan rebajas de hasta $100 por litro, principalmente mediante alianzas con tarjetas y programas como Cencosud Scotiabank Black, Jumbo Prime y Santander Consumer.

Eso sí, estos beneficios no son universales. En la mayoría de los casos, están sujetos a condiciones como topes de litros por carga, montos máximos de descuento mensual o la necesidad de contar con suscripciones activas en determinados programas.

En este escenario, expertos recomiendan comparar opciones y revisar los términos antes de cargar combustible, para aprovechar al máximo los descuentos disponibles.

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