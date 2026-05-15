Durante este viernes, en conversación con ADN Hoy, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, abordó el complejo escenario del rubro, en medio del cierre de la Semana de la Construcción y el debate por medidas para reactivar el mercado inmobiliario.

“Es un sector en crisis. Absolutamente en crisis. En el sector de la vivienda privada, el sector inmobiliario, no vemos en los últimos 35, 40 años ninguna crisis de esta magnitud. La crisis subprime, la crisis asiática tuvieron caídas en las ventas relevantes, pero el país se regulaba al año siguiente a tasas normales. Aquí llevamos cuatro años seguidos con estos niveles de caída en las ventas, que es algo brutal”, afirmó.

Asimismo, detalló que “Chile llegó a construir en los años 2010, 2011, 2012, 150 mil viviendas, 155 mil viviendas, si no me equivoco, fue el mayor valor. Y hoy día, estos últimos años, con suerte estamos llegando a las 100 mil viviendas entre lo público y lo privado”.

“El país dejó de crecer. Siguieron creciendo las remuneraciones con tasas muy bajas, pero siguieron creciendo en términos reales, y los costos de construcción, por razones en su mayoría externas a Chile, se dispararon. Entonces, eso produjo una separación entre la capacidad de las personas de acceder a un crédito y los costos”, señaló.

En la misma línea, agregó que “las tasas de interés subieron porque subieron en el mundo. En Chile se agravó un poco por los retiros previsionales y por lo que se señala de la inestabilidad política”, indicó.

Las medidas

Sobre el subsidio a la tasa de crédito hipotecario, el presidente del gremio defendió su ampliación como una medida de corto plazo. “No es que estemos pidiendo un subsidio para siempre. Estas son medidas coyunturales, dada la magnitud de la crisis. Aquí la gravedad de esta crisis no es solo que el sector no pueda seguir construyendo lo que construía, sino que no hay vivienda para poder satisfacer el tremendo déficit habitacional, y hay una cesantía de 180 mil trabajadores menos en nuestro sector producto de esto”, sostuvo.

En cuanto a la propuesta de rebajar el IVA a la compra de viviendas nuevas, Chavarría explicó que “el IVA que se factura en la venta no incluye el terreno. Hay proyectos en que el valor del terreno incide un 10 u 11 por ciento, entonces el IVA de esa factura sería un 17 por ciento. Y en el otro extremo, donde el terreno tiene una incidencia muy alta, puede haber un IVA en la facturación de 9 o 10 por ciento”, detalló.

“Las empresas, en la medida que van construyendo, ya van pagando IVA. Todos los materiales que se compran tienen IVA, muchos de los servicios tienen IVA. Entonces, el IVA que podrían ellos, cuando facturan, tienen que descontar ese IVA que ya pagaron”, explicó.

Por lo mismo, indicó que la eventual rebaja en el precio final dependerá de cada proyecto. “Tampoco es un valor fijo. Un proyecto que ya esté terminando, que queden pocas unidades para vender, que la empresa ya haya recuperado todo el IVA que ya pagó, en ese caso el descuento puede ser mayor, puede llegar a ser hasta un 7, 8 o 9 por ciento. Pero aquellos proyectos que estén recién empezando a vender, que no han recuperado el IVA, pueden llegar a descuentos de 2 o 3 por ciento. Eso depende de cada proyecto y de la etapa en que esté”, precisó.

“Creemos que es una buena medida, porque evidentemente va a haber una rebaja, pero también hemos señalado que la ley de subsidio a la tasa ya está aplicando y a pasos mucho más acelerados de lo que todo el mundo pensaba. Ya se han materializado 25 mil propiedades vendidas que ya están con crédito hipotecario y en manos de las personas, y hay otras 50 mil solicitudes en tramitación”, afirmó.

Finalmente, aseguró que “estas dos medidas en conjunto pueden destrabar el stock existente, que todavía sigue en cifras de 100 mil unidades, y con eso permitir el inicio de nuevos proyectos”, concluyó.