¿De qué murió Eduardo Cruz-Johnson? La compleja afección a la salud que golpeó al histórico conductor de noticias

El domingo por la tarde se confirmó la muerte de Eduardo Cruz-Johnson (68), histórico periodista y emblemático conductor de noticias de Televisión Nacional de Chile (TVN).

Por décadas, el comunicador fue una figura clave en el departamento de prensa de la señal estatal y un rostro reconocible para los televidentes.

Según se reportó, el histórico conductor enfrentaba un delicado estado de salud producto de una diabetes que terminó derivando en una hipoglucemia .

“Sabíamos que podíamos enfrentar este desenlace, pero no por eso es menos inesperado”, aseguró su hijo, Eduardo Cruz Jarvis, en una conversación con LUN.

¿Qué es la hipoglucemia? El problema de salud que afectó a Eduardo Cruz-Johnson

La hipoglucemia es una condición que ocurre cuando los niveles de azúcar (glucosa) en la sangre caen por debajo de los rangos normales, generalmente inferiores a los 70 mg/dL. Evidentemente, la situación requiere atención médica inmediata.

“El tratamiento consiste en recuperar rápidamente el azúcar en sangre dentro del rango estándar, ya sea con un alimento o bebida alta en azúcar o con medicación. El tratamiento a largo plazo requiere identificar y tratar la causa de la hipoglucemia”, detalla Mayo Clinic.

Los síntomas que aparecen suelen ser:

Ansiedad e irritabilidad

Dificultad para concentrarse

Dolor de cabeza

Fatiga

Hambre o náuseas

Hormigueo o entumecimiento (en labios, lengua o mejillas)

(en labios, lengua o mejillas) Latidos irregulares o acelerados

Mareos

Palidez

Sudoración

Temblores

A medida que la situación empeora, hay otros signos como confusión, habla arrastrada, visión borrosa y pesadillas. Si se alcanza un nivel grave, es posible notar pérdida de conciencia e incluso convulsiones.

“En la mayoría de los casos, la hipoglucemia se debe a un sobretratamiento: ya sea tomar demasiada medicación para la diabetes o no comer suficiente”, precisa John Hopkins Medicine.

La situación también puede afectar a personas que no tengan diabetes, aunque es más raro.