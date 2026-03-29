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Luto en la TV de Chile: quién fue Eduardo Cruz-Johnson, fallecido rostro que marcó los noticieros del país

El histórico conductor de TVN dejó una huella en la TV chilena, con una trayectoria que atravesó dictadura, transición y una profunda reinvención personal.

Nelson Quiroz

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La muerte de Eduardo Cruz-Johnson a los 68 años no solo remece a la televisión chilena, sino que también invita a revisar la trayectoria de uno de los rostros más influyentes de los noticieros en el país.

Durante más de dos décadas fue figura central del área de prensa de Televisión Nacional de Chile, donde su voz y presencia se transformaron en sinónimo de información para generaciones de televidentes.

ADN

Eduardo Cruz-Johnson

Su estilo sobrio, formal y directo lo consolidó como uno de los principales lectores de noticias de su época, especialmente en el noticiero central “24 Horas”.

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Su llegada a la televisión, sin embargo, no fue convencional. Antes de ingresar a TVN, Cruz-Johnson trabajaba en el sector bancario y también se desempeñaba como bombero voluntario. Su salto a la pantalla se produjo tras una prueba de cámara que terminó por definir su futuro, impulsado por su voz grave y su presencia frente a las cámaras.

En los años 80 se convirtió en uno de los conductores de “60 Minutos”, en pleno contexto del régimen militar, etapa que años más tarde reconocería con autocrítica, señalando que en ese entonces se limitaba a leer contenidos sin dimensionar el trasfondo político del país.

Tras el retorno a la democracia, logró consolidarse como un rostro ancla en la televisión chilena, pero su salida de TVN en 2004 marcó un quiebre profundo.

Sin una transición clara, enfrentó dificultades económicas, personales y de adaptación fuera de la pantalla. Con el tiempo, logró reinventarse, incluso participando en formatos alejados del periodismo tradicional, mostrando una faceta más cercana y humana.

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