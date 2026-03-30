“Era esperable, pero inesperado”: hijo de Eduardo Cruz-Johnson relata últimos momentos del fallecido comunicador

Fue este domingo cuando se confirmó la muerte del emblemático comunicador Eduardo Cruz-Johnson, luego de enfrentar durante años un complejo estado de salud asociado a la diabetes que padecía.

La noticia fue confirmada por su familia , que detalló que el presentador, de 68 años, presentó un cuadro de hipoglucemia que finalmente derivó en su fallecimiento.

En ese contexto, uno de sus hijos, Eduardo Cruz Jarvis, señaló a LUN que “sabíamos que podíamos enfrentar este desenlace, era esperable porque sus chequeos médicos eran malos, pero no por eso es menos inesperado”.

“Seguimos su voluntad y...”

Su hijo también destacó que, pese a que el periodista vivía solo, se comunicaban a diario por teléfono. “Nosotros estábamos esperando por su estado de salud y agradecemos todo este tiempo extra que vivimos con él ”, dijo.

“Seguimos su voluntad y lo cremamos en una ceremonia muy privada con su mujer, sus tres hijos y nietos. Ahora estamos en el proceso de esperar el ánfora. Estamos desgarrados, nuestro padre siempre estuvo ahí para nosotros”, expresó Eduardo Cruz Jarvis.