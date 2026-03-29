Pesar en la TV chilena: muere Eduardo Cruz-Johnson, histórico rostro de TVN

Este domingo 29 de marzo se confirmó la muerte de Eduardo Cruz-Johnson, emblemático periodista y lector de noticias que marcó una época en la televisión chilena, especialmente como parte del noticiero central de TVN.

La información fue entregada por su familia, recogida por el canal público, detallando que el comunicador falleció a los 68 años a raíz de una hipoglucemia.

Durante más de dos décadas, Cruz-Johnson fue uno de los rostros más reconocibles del Departamento de Prensa de Televisión Nacional de Chile, consolidándose como una figura clave en “24 Horas”.

Su estilo sobrio y cercano lo convirtió en un referente del periodismo televisivo, siendo recordado como parte del patrimonio mediático del país.

En sus últimos años, el periodista había enfrentado complicaciones de salud asociadas a la diabetes, además de las secuelas de un accidente sufrido en 2024, que lo obligó a someterse a intervenciones médicas. Pese a ello, su legado permanece ligado a la historia de la televisión chilena y al desarrollo de la información en pantalla.