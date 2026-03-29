;

Pesar en la TV chilena: muere Eduardo Cruz-Johnson, histórico rostro de TVN

El reconocido periodista falleció a los 68 años, dejando una extensa trayectoria en la televisión chilena

Nelson Quiroz

Eduardo Cruz-Johnson

Eduardo Cruz-Johnson

Este domingo 29 de marzo se confirmó la muerte de Eduardo Cruz-Johnson, emblemático periodista y lector de noticias que marcó una época en la televisión chilena, especialmente como parte del noticiero central de TVN.

La información fue entregada por su familia, recogida por el canal público, detallando que el comunicador falleció a los 68 años a raíz de una hipoglucemia.

Revisa también

ADN

Durante más de dos décadas, Cruz-Johnson fue uno de los rostros más reconocibles del Departamento de Prensa de Televisión Nacional de Chile, consolidándose como una figura clave en “24 Horas”.

Su estilo sobrio y cercano lo convirtió en un referente del periodismo televisivo, siendo recordado como parte del patrimonio mediático del país.

En sus últimos años, el periodista había enfrentado complicaciones de salud asociadas a la diabetes, además de las secuelas de un accidente sufrido en 2024, que lo obligó a someterse a intervenciones médicas. Pese a ello, su legado permanece ligado a la historia de la televisión chilena y al desarrollo de la información en pantalla.

Contenido patrocinado

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad