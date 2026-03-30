Colo Colo vive un buen presente de la mano de Fernando Ortiz, lo que se refleja en su liderato en la Liga de Primera y en que sigue en la lucha por la cima de la Copa de la Liga, donde enfrentará a Huachipato este miércoles en un duelo clave.

Fue el propio presidente de los albos, Aníbal Mosa, quien valoró el trabajo que está realizando el entrenador argentino, a quien además destacó como el DT que más rodaje le ha dado a la cantera desde su llegada al directorio de Blanco y Negro.

“Nosotros teníamos la herramienta en diciembre para decir: ‘Don Fernando, muchas gracias por todo, pero vamos a hacer un giro’. Lo conversamos todos los directores y, dada la seriedad de Fernando y su cuerpo técnico, decidimos continuar. Sabíamos que con mayor tiempo de trabajo le iba a encontrar la vuelta”, señaló el timonel del “Cacique” en TNT Sports.

Sobre el rendimiento actual del equipo, agregó: “A medida que han ido pasando los partidos me ha ido gustando más, porque el equipo gana confianza y eso permite dar el siguiente paso en el juego. Se fueron varios jugadores, llegaron otros y también se han incorporado juveniles que hoy están siendo titulares”.

En esa misma línea, destacó el protagonismo que han tenido los futbolistas formados en casa. “De los 15 años que llevo en Colo Colo, nunca vi un técnico que tome tanto en cuenta a los juveniles. Tenemos una gran cantidad de jugadores en consideración. La mirada tiene que ser futurista y veíamos en Fernando Ortiz a una persona a la que sí le interesa nuestra cantera”, afirmó el dirigente.

“Estamos contentos, pero no hay que celebrar nada todavía porque no hemos ganado nada y tenemos que ir paso a paso. Esta institución tiene que ir por todas las competencias”, cerró Aníbal Mosa.