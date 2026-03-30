;

“De los 15 años que llevo en Colo Colo, nunca vi un técnico que tome tanto en cuenta a los juveniles”

Aníbal Mosa entregó todo su respaldo a Fernando Ortiz, valorando su gestión con los canteranos del club.

Javier Catalán

@ColoColo

@ColoColo

Colo Colo vive un buen presente de la mano de Fernando Ortiz, lo que se refleja en su liderato en la Liga de Primera y en que sigue en la lucha por la cima de la Copa de la Liga, donde enfrentará a Huachipato este miércoles en un duelo clave.

Fue el propio presidente de los albos, Aníbal Mosa, quien valoró el trabajo que está realizando el entrenador argentino, a quien además destacó como el DT que más rodaje le ha dado a la cantera desde su llegada al directorio de Blanco y Negro.

“Nosotros teníamos la herramienta en diciembre para decir: ‘Don Fernando, muchas gracias por todo, pero vamos a hacer un giro’. Lo conversamos todos los directores y, dada la seriedad de Fernando y su cuerpo técnico, decidimos continuar. Sabíamos que con mayor tiempo de trabajo le iba a encontrar la vuelta”, señaló el timonel del “Cacique” en TNT Sports.

Revisa también:

ADN

Sobre el rendimiento actual del equipo, agregó: “A medida que han ido pasando los partidos me ha ido gustando más, porque el equipo gana confianza y eso permite dar el siguiente paso en el juego. Se fueron varios jugadores, llegaron otros y también se han incorporado juveniles que hoy están siendo titulares”.

En esa misma línea, destacó el protagonismo que han tenido los futbolistas formados en casa. “De los 15 años que llevo en Colo Colo, nunca vi un técnico que tome tanto en cuenta a los juveniles. Tenemos una gran cantidad de jugadores en consideración. La mirada tiene que ser futurista y veíamos en Fernando Ortiz a una persona a la que sí le interesa nuestra cantera”, afirmó el dirigente.

“Estamos contentos, pero no hay que celebrar nada todavía porque no hemos ganado nada y tenemos que ir paso a paso. Esta institución tiene que ir por todas las competencias”, cerró Aníbal Mosa.

Contenido patrocinado

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad