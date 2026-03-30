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Corte de luz en Santiago este martes 31 de marzo: Enel confirma interrupciones en 8 comunas de la RM

Revisa acá los horarios y las zonas afectadas por la interrupción en el suministro.

Sebastián Escares

Corte de luz en Santiago este martes 31 de marzo: Enel confirma interrupciones en 8 comunas de la RM

Corte de luz en Santiago este martes 31 de marzo: Enel confirma interrupciones en 8 comunas de la RM / Getty Images

Nuevos cortes de luz programados afectarán este martes 31 de marzo a distintos sectores de la región Metropolitana. La medida fue informada por Enel, que detalló interrupciones acotadas por comuna debido a trabajos técnicos en la red eléctrica.

Según indicó la compañía en su sitio web oficial, la suspensión del suministro se realizará por algunas horas en áreas específicas de Santiago.

Revisa también:

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En ese contexto, la empresa explicó que “la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada”, por lo que recomendó a los usuarios revisar con anticipación el detalle de su sector y organizar la jornada.

Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este martes 31 de marzo

  • Quilicura: desde las 09:00 horas hasta las 12:30 horas.
ADN
  • Huechuraba: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
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  • Vitacura: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
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  • Recoleta: desde las 09:30 horas hasta las 10:30 horas.
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  • Pudahuel: desde las 09:00 horas hasta las 15:00 horas.
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  • Cerro Navia: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
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  • Maipú: desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas.
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  • La Florida: desde las 10:00 horas hasta las 18:00 horas.
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