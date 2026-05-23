Corte de agua en la Región Metropolitana supera las 14 horas y afecta a más de 143 mil usuarios en 8 comunas

El megacorte de suministro de agua potable que ya se extiende por cerca de 14 horas afecta a más de 143 mil usuarios en ocho comunas del sector sur de la Región Metropolitana, en el marco de un operativo programado por Aguas Andinas debido a trabajos de mantención en cerca de 13 kilómetros de redes de distribución.

Las comunas afectadas son La Cisterna, El Bosque, San Ramón, La Granja, La Pintana, La Florida, San Bernardo y San Miguel.

Agencia Uno Ampliar

En cuanto a la zona más afectada, La Cisterna aparece como la más impactada, con un 100% de su territorio sin suministro, seguida por El Bosque con cerca de un 80%, mientras que el resto presenta distintos niveles de afectación. El corte ha obligado a miles de vecinos a desplazarse a puntos de abastecimiento, pese a las bajas temperaturas registradas durante la jornada.

Según informó la empresa sanitaria, se habilitaron 72 puntos de distribución de agua potable y 20 camiones aljibe para reforzar el suministro en los sectores más afectados. Sin embargo, en varios puntos se han registrado filas y desplazamientos constantes de residentes que buscan abastecerse para cubrir necesidades básicas.

En terreno, vecinos de La Cisterna describen una situación compleja, aunque señalan que se prepararon con anticipación almacenando agua en sus hogares. Aun así, el impacto se ha sentido especialmente en viviendas y departamentos donde el consumo diario se concentra en actividades esenciales como higiene y servicios sanitarios.

En paralelo, se espera un punto de prensa de autoridades de Aguas Andinas, el municipio y la Seremi de Salud para entregar una actualización del estado de los trabajos y proyectar el restablecimiento del suministro en las próximas horas.

A esta emergencia se suma, en algunos sectores, la interrupción del suministro eléctrico programado por la empresa distribuidora, lo que ha agravado la situación en parte de las comunas afectadas, donde vecinos reportan estar sin agua y sin luz simultáneamente. Las autoridades llaman a mantener la calma y seguir las recomendaciones oficiales mientras continúan las labores de reparación.