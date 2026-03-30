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PREVIA. Colo Colo vs. Huachipato: cuándo juegan, horario y quién transmite por TV el duelo por Copa de la Liga

El “Cacique” afronta el choque ante los acereros tras la “presión” ejercida por Coquimbo Unido en el grupo del torneo. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

Colo Colo vs. Huachipato: cuándo juegan, horario y quién transmite por TV el duelo por Copa de la Liga

Colo Colo vs. Huachipato: cuándo juegan, horario y quién transmite por TV el duelo por Copa de la Liga / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

El pasado fin de semana arrancó la tercera fecha de la Copa de la Liga, el nuevo torneo del fútbol chileno y que entrega un cupo a la Copa Libertadores 2027.

Colo Colo será el encargado de cerrar la jornada con la presión de seguir en la pelea por el liderato del grupo A, el cual ostenta Coquimbo Unido luego de vencer a Deportes Concepción.

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Huachipato volverá a Pedreros buscando mostrar una mejor cara respecto de la caída del pasado 16 de marzo, en aquella ocasión por la Liga de Primera.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo y Huachipato?

El duelo entre itálicos y azules se disputará este miércoles 1 de abril en el Estadio Monumental a partir de las 18:00 horas de Chile.

¿Dónde y cómo ver en vivo Colo Colo vs. Huachipato?

El partido entre Colo Colo y Huachipato, lo podrás escuchar en vivo y en directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Copa de la Liga 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Miércoles 1 de abril

18:00 horas | Colo Colo vs. Huachipato | Monumental

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