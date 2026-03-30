Ataque en colegio de Calama: expertos aseguran que el joven “entiende lo que hizo” y no puede apelarse por condición mental

El fatal ataque perpetuado por un alumno del Obispo Silva Lezaeta en Calama, que resultó una una víctima fatal y varios heridos, sigue dando de qué hablar a lo largo de todo Chile.

El joven enfrentará a la justicia este martes 31 de marzo, donde se le juzgará por el cargo de un homicidio consumado y otros cuatro frustrados.

Pero uno de los puntos que despierta interés gira en torno a lo que pueda exponer la defensa del acusado, ya que se especula una discusión en torno a salud mental.

Lo primero a tener en cuenta para hablar de una eventual pena de cárcel es la justificación para aquello, algo que podría cumplirse sin problemas en este caso.

Gustavo Balmaceda, abogado doctor en derecho penal, explicó a CHV Noticias que “para privar de libertad a una persona en Chile hay que acreditar la necesidad de cautela”, apuntando a que en este caso “peligran las víctimas que quedaron vivas”.

Sin embargo, se espera que los abogados defensores puedan buscar la inimputabilidad del asesino, apelando netamente a su estado.

Para eso se necesita ”que la persona tenga una condición o alguna enfermedad mental“, aunque también “hay que acreditar que esa persona no fue capaz de comprender la significación criminal, penal, de lo que está haciendo”.

Según se sabe sobre el perfil y diagnóstico médico, el alumno padecería de un trastorno del espectro autista, depresión, crisis de pánico y un cuadro de angustia.

Sin embargo, la gran interrogante y factor a determinar es si era consciente de lo que estaba haciendo al momento del ataque.

Consciencia y predeterminación

Margarita Rojo, psicóloga forense, precisó que “la única posibilidad de que alguien sea inimputable es que aquella persona está loca, es decir, que perdió el juicio de realidad y tiene una psicosis”

“Se llama demente porque pierden las funciones cognitivas; no tiene memoria, no se acuerda, y eso ocurre en personas con un gran deterioro cognitivo”, detalló.

“La inimputabilidad significa que alguien no entiende lo que hizo, y acá, por lo que hemos visto, él si entiende lo que hizo”, sentenció la experta.

De esta manera, parece ser una opción poco viable que su defensa pueda conseguir que el asesino no enfrente la justicia con normalidad.

Siguiendo la misma línea, Balmaceda hizo hincapié en que el acusado tenía plena “comprensión de la realidad”, algo que quedó evidenciado por sus acciones previas al atentado.

“Se pone a comprar machetes y armas cortopunzantes capaz de provocar la muerte, antes del hecho. Eso demuestra una planificación, y esa planificación demuestra una compresión de la realidad”, sentenció.