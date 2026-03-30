La decisión del gobierno de José Antonio Kast de detener la expropiación de la ex Colonia Dignidad generó una rápida reacción internacional. Desde Alemania, país directamente vinculado a la historia del enclave, manifestaron inquietud y reiteraron su respaldo a la creación de un sitio de memoria en Chile.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, Kathrin Deschauer, aseguró que la situación será revisada en detalle.

Imagen de la antigua entrada al terreno de la secta Colonia Dignidad / Shepard Sherbell Ampliar

“Estos son informes muy recientes (…) los analizaremos más detenidamente y estaremos en contacto con nuestros interlocutores”, señaló, marcando una postura cautelosa pero atenta frente al cambio de rumbo adoptado por La Moneda.

Sin embargo, el mensaje más claro del gobierno alemán apuntó a la relevancia histórica del caso. “El esclarecimiento de los crímenes de la antigua Colonia Dignidad es y seguirá siendo una preocupación importante del Gobierno Federal”, afirmó Deschauer, subrayando que Berlín mantiene su compromiso con las víctimas.

En esa línea, recalcó el apoyo explícito a la iniciativa que buscaba transformar el lugar en un espacio de memoria. “El Gobierno Federal apoya el proyecto de creación de un memorial en Chile”, sostuvo, en contraste con la decisión del Ejecutivo chileno de frenar la expropiación impulsada en administraciones anteriores.

La vocera también adelantó que el tema será parte de futuras instancias bilaterales. “Seguiremos dialogando (…) especialmente considerando las repercusiones prácticas de esta decisión”, indicó, mencionando además que la Comisión Mixta Germano-Chilena será clave para abordar este asunto en los próximos meses.

Berlín reacciona al anuncio del gobierno chileno sobre Colonia Dignidad: "La investigación de los crímenes cometidos en la ex Colonia Dignidad es y seguirá siendo una preocupación importante del gobierno federal". Alemania ratifica su apoyo al sitio de memoria. Video: @JungNaiv. pic.twitter.com/DRp9KOrB6P — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) March 30, 2026

La reacción alemana se da luego de que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmara que no se avanzará en la expropiación por falta de recursos y complejidades legales. Pese a ello, desde Europa insisten en que la memoria y el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Colonia Dignidad siguen siendo un tema central en la relación entre ambos países.