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Adelantar Bono Invierno, reducir diputados y fusionar ministerios: UDI propone medidas al Gobierno ante alza de bencinas

La bancada gremialista advirtió que el incremento impactará a la clase media y sectores vulnerables, por lo que pidió medidas urgentes al Ejecutivo.

Ruth Cárcamo

Diana Copa

Fotos: Agencia UNO

Fotos: Agencia UNO

La bancada de diputados de la UDI envió una carta al Presidente José Antonio Kast proponiendo medidas a corto y mediano plazo para enfrentar el alza de la bencina y el diésel.

En la misiva, los legisladores advirtieron que la situación impactará a las familias de clase media y a los sectores más vulnerables, “quienes sufrirán efectos inmediatos en su vida cotidiana, ante el encarecimiento del transporte, los alimentos y una serie de bienes y servicios esenciales”.

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“En virtud de lo anterior, y considerando en todo momento las restricciones fiscales existentes, se vuelve necesario que el Ejecutivo evalúe la implementación de nuevas medidas de apoyo para las familias chilenas”, añadieron.

Para lo anterior, propusieron las siguientes medidas:

A corto plazo

  • Adelantar el pago y ampliar la cobertura del Bono Invierno: que su entrega sea en los primeros días de abril, junto con reducir a 60 años la edad de las personas que pueden acceder al beneficio y aumentarlo a $100.000 sólo por este año.
  • Postergación del pago del Permiso de Circulación 2026: Extender el plazo de vencimiento al 31 de agosto, sin aplicar multas ni intereses, reprogramando la segunda cuota para el 31 de diciembre.
  • Postergación de la primera cuota del impuesto territorial (contribuciones): retrasar su pago, sin intereses ni reajustes, para el 90% de la población.
  • Devolver el IVA de la canasta básica al 40% más vulnerable
  • Devolver el IVA de los textos escolares a padres y apoderados
  • Subsidio temporal ante el alza en el precio del gas licuado: se propone establecer un subsidio directo y transitorio para la compra de cilindros de gas licuado durante el invierno.

A mediano plazo

  • Ampliar beneficios de la Ley 21.505 sobre electromovilidad: esto mediante una exención progresiva del pago del permiso de circulación para los vehículos híbridos y/o eléctricos adquiridos entre 2026 y 2036. Asimismo, se propone incorporar incentivos tributarios concretos para quienes compren un automóvil de estas características durante dicho período.

Medidas políticas

  • Reducción del número de parlamentarios a 120 diputados
  • Fusión de ministerios y reestructuración de servicios públicos
  • Revaluar o suspender programas mal evaluados por la Dipres
  • Sesionar los días lunes en Santiago, evitando un traslado a Valparaíso

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