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ADN Hoy. Vicepresidente del Senado respalda al Gobierno tras no apoyar a Bachelet: “EE.UU. no quiere que la izquierda se apodere de la ONU”

El senador Moreira sostuvo que existirían vetos desde Washington, en medio del debate por el retiro del apoyo del Ejecutivo.

Nelson Quiroz

Vicepresidente del Senado respalda decisión del Gobierno de no apoyar a Bachelet: “EE.UU. no quiere que la izquierda se apodere de la ONU”

Vicepresidente del Senado respalda decisión del Gobierno de no apoyar a Bachelet: “EE.UU. no quiere que la izquierda se apodere de la ONU”

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El vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), abordó la polémica decisión del gobierno de quitar el respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, asegurando que existen factores internacionales que complicarían seriamente sus opciones.

En conversación con ADN Hoy, el parlamentario oficialista defendió la determinación adoptada por el Ejecutivo, encabezado por José Antonio Kast, subrayando que corresponde respetar la conducción en política exterior.

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Senado Iván Moreira

“Aquí hay una decisión que tomó el Presidente de la República, quien evaluó la candidatura pensando en el país. Nuestra obligación como sector de gobierno es respaldarla”, afirmó.

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Sin embargo, el punto más controversial de sus declaraciones surgió al referirse al escenario internacional. Moreira sostuvo que, a su juicio, la exmandataria enfrentaría un complejo panorama en caso de avanzar en la carrera por la ONU. “Hay antecedentes del Congreso norteamericano y del gobierno norteamericano en que ellos la vetan. Entonces yo veo muy difícil”, aseguró.

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Cristobal Ramirez

Consultado por dichos antecedentes, el senador insistió en su postura, apuntando directamente a la influencia de Estados Unidos en la definición del cargo. “No nos engañemos: Estados Unidos no quiere que la izquierda se apodere de Naciones Unidas”, afirmó, agregando que, aunque no se haya manifestado públicamente, se trataría de una posición conocida en círculos políticos.

En esa línea, el legislador fue claro en señalar que, más allá de si la candidatura es formalmente viable, el contexto internacional juega un rol determinante. “No sé si será inviable, pero veo muy, muy difícil esa candidatura”, enfatizó.

Las declaraciones de Moreira se dan en medio de un intenso debate político, luego de que el gobierno chileno decidiera retirar su apoyo a Bachelet, pese a que su postulación continúa siendo impulsada por países como Brasil y México.

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