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Superó los $2.000 por litro: esta es la zona de Chile con la bencina más cara del país

El incremento histórico comienza a tensionar los valores en localidades apartadas.

Nelson Quiroz

Superó los $2.000 por litro: esta es la zona de Chile con la bencina más cara del país

Superó los $2.000 por litro: esta es la zona de Chile con la bencina más cara del país / Agencia Uno

El fuerte aumento en el precio de los combustibles en Chile ya comienza a mostrar sus efectos más críticos en zonas aisladas del país, donde llenar el estanque se ha convertido en un gasto cada vez más difícil de asumir.

Con un alza de hasta $370 por litro en la gasolina de 93 octanos, el escenario ha profundizado las brechas territoriales en el acceso a energía.

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A nivel nacional, los valores ya posicionaban a Chile entre los países con la bencina más cara de Sudamérica, una tendencia que ahora se intensifica.

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En el territorio continental, comunas del sur como Tortel, Chaitén o Curarrehue ya figuraban entre las más costosas, con precios que rondaban entre los $1.700 y $1.770 por litro.

Sin embargo, en las últimas horas comenzó a circular información sobre un punto específico donde los valores superan con creces esas cifras, instalándose incluso por sobre la barrera de los $2.000 por litro. Una situación que refleja el impacto de factores como el aislamiento geográfico y los altos costos de transporte.

Se trata de la localidad de Puelo, en la comuna de Cochamó, región de Los Lagos. Allí, el Servicentro El Estuario, la única estación disponible en la zona, registra actualmente precios que la posicionan como uno de los puntos más caros del país.

Según antecedentes confirmados por autoridades locales, la gasolina de 93 octanos alcanza los $2.043 por litro, mientras que el diésel D-Max llega a $1.927. El alcalde de la comuna ratificó la veracidad de estos valores, evidenciando la compleja realidad que enfrentan los habitantes.

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