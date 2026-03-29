Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 29 de marzo, y quién transmite? / CRISTIAN SILVA/ AGENCIA UNO

Hoy, domingo 29 de marzo, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla cuatro partidos.

Uno de estos encuentros es parte de la tercera fecha de la Copa de la Liga y tres más por la sexta jornada de la Primera B.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 29 de marzo comenzará al mediodía, en el Regional Calvo y Bascuñán, donde Deportes Antofagasta recibirá a Deportes Iquique, con arbitraje de Fernando Vejar y transmisión de TNT Sports.

Luego, a las 18:00 horas, Cobreloa enfrentará a Unión San Felipe en el estadio Zorros del Desierto. Rodrigo Carvajal será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

El último juego de la jornada en el ascenso arrancará a las 20:30 horas, en el estadio Lucio Fariña, donde San Luis de Quillota se medirá ante Deportes Santa Cruz, con arbitraje de Juan Ibarra y transmisión de TNT Sports Premium.

Copa de la Liga

El único encuentro del día por este torneo se disputará desde el mediodía, en el Francisco Sánchez Rumoroso, donde Coquimbo Unido recibirá a Deportes Concepción. Héctor Jona dirigirá el compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.