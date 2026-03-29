Gobierno ajusta plazos para proyecto de Reconstrucción Nacional y apunta a abril

El Gobierno afinó los plazos para el ingreso del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, iniciativa clave impulsada por la administración del Presidente José Antonio Kast tras los incendios que afectaron al país.

Según adelantó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, el texto podría ser presentado durante abril, aunque con un leve retraso respecto de las primeras estimaciones.

13 DE FEBRERO 2026 / SANTIAGO El futuro ministro secretario general de la presidencia, José García Ruminot habla con la prensa al finalizar la reunión con la actual ministra, Macarena Lobos, para el traspaso de información del cargo ante el cambio de mando del gobierno. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO Ampliar

En entrevista con TVN, el secretario de Estado explicó que “nosotros estamos manteniendo el presentar en los próximos días, en las próximas semanas al Congreso el proyecto de Reconstrucción Nacional”, subrayando que la iniciativa responde a una necesidad concreta y no a decisiones improvisadas.

En esa línea, reconoció que el contexto económico ha incidido en los tiempos: “Nos ha tocado enfrentar una situación muy difícil con lo de los combustibles, pero seguimos teniendo un problema fiscal enorme”.

Más de 40 medidas

El plan contempla más de 40 medidas estructuradas en cinco ejes, entre ellos la reconstrucción de viviendas, la reactivación económica y el fortalecimiento institucional. Además, incluye propuestas como rebajas tributarias, subsidios al empleo y medidas para agilizar la inversión privada, con foco en las regiones más afectadas por los siniestros.

Respecto al cronograma legislativo, García Ruminot admitió que la fecha original fijada por el Ministerio de Hacienda, el 1 de abril, podría no cumplirse.

“Veo difícil que sea el 1 de abril, pero podrá ser el 6 o el 15 de abril”, indicó, agregando que el Ejecutivo priorizará el diálogo previo con las distintas bancadas parlamentarias antes de su ingreso formal.

Pese a ello, el ministro fue enfático en fijar un plazo para su tramitación: “Para nosotros, el ideal es tenerlo aprobado… no debiera llegar a septiembre sin tenerlo aprobado”. Según detalló, el objetivo es que el proyecto complete su paso por ambas cámaras en un periodo estimado de cuatro meses.

Finalmente, el titular de la Segpres descartó que exista una pausa en el proceso, insistiendo en que el Ejecutivo busca construir consensos amplios.