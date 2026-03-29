Ministro Poduje confirma recortes en el Minvu y descarta expropiar Colonia Dignidad: “No tenemos los recursos”

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, abordó el escenario presupuestario de su cartera y confirmó la suspensión de una serie de proyectos, en medio de restricciones financieras y recortes instruidos por el Ministerio de Hacienda.

En entrevista con La Tercera, la autoridad explicó que el presupuesto 2026 del Minvu se encuentra altamente comprometido, lo que obligó a redefinir prioridades y dejar fuera iniciativas heredadas del gobierno anterior.

“No puedo comprometer el financiamiento de los programas de vivienda que tenemos. Y solamente se puede reducir nuestro presupuesto por la vía de proyectos que son faraónicos, que no se justifican, que son muy caros o extremadamente complejos”, sostuvo.

En esa línea, detalló que ya se definieron al menos cuatro proyectos que no continuarán: la expropiación de Colonia Dignidad, la del Club Hípico de Punta Arenas, la construcción del último tramo de la ciclovía del eje Alameda-Providencia y la recuperación de parte de los recursos destinados a la megatoma de San Antonio.

El ministro también apuntó al alto costo de algunas iniciativas, cuestionando su viabilidad en el actual contexto fiscal. “El presupuesto está muy cargado al DS49, a las compras de terrenos que son muy caros. Pero también incluye proyectos que son una locura, por ejemplo, la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas, que vale $22 mil millones”, afirmó.

“Justamente eliminando estos proyectos que de alguna forma no son prioritarios y otros que están en cartera que estamos revisando. Son iniciativas de inversión, algunos proyectos medio faraónicos. Y vamos a tener que reducir los costos de estudios, en convenios de universidades, reducir los costos de los convenios, los honorarios”, detalló.

En ese contexto, enfatizó que la prioridad seguirá siendo la política habitacional por sobre otras iniciativas. “Yo no voy a dejar de hacer viviendas para hacerle una ciclovía al gobernador Orrego”, afirmó.

“Tampoco voy a dejar de hacer viviendas para expropiar una localidad completa a un costo exorbitante, cuando con esos mismos recursos puedo hacer 600 o 700 viviendas, reparar viviendas que faltan”, sostuvo.

“Vamos a reversar el tema de la expropiación de Colonia Dignidad y dictaremos un decreto que revoca al que dio origen al plan. Nos están pidiendo recursos para tasarlo. Nosotros no vamos a hacer eso, porque no tenemos los recursos y, además, porque implica básicamente expropiar una localidad completa que ya tiene casas, viviendas, una zona urbana. Eso no se ha hecho nunca”, afirmó.