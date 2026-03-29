Sistema frontal dejará intensas lluvias en Chile: hasta 150 mm de agua en la última semana de marzo / Uma Shankar sharma

Las lluvias seguirán marcando la pauta en el sur de Chile durante los próximos días, en un escenario climático que no da tregua a varias regiones de la zona austral.

Aunque el río atmosférico que ha afectado intensamente al extremo sur comenzará a perder fuerza, nuevos pulsos de precipitaciones mantendrán la inestabilidad en gran parte del territorio.

Según los pronósticos, las precipitaciones continuarán —con algunas pausas— en diversas regiones, especialmente entre La Araucanía y Magallanes. A pesar de la disminución progresiva de la intensidad del fenómeno, las lluvias seguirán acumulándose, generando preocupación en sectores que ya han enfrentado varios sistemas frontales consecutivos.

Tres nuevos pulsos de lluvia marcarán la semana

El periodo más intenso se registrará entre el lunes 30 y el martes 31 de marzo, cuando se espera el mayor volumen de precipitaciones. Posteriormente, las lluvias disminuirán el miércoles 1 de abril, aunque un nuevo repunte se proyecta para el jueves 2, extendiendo el evento meteorológico.

Las zonas más afectadas serán las provincias de Coyhaique y Última Esperanza, donde se concentrarán los mayores acumulados de agua. En total, se estima que el sistema frontal dejará cerca de 150 milímetros de lluvia, principalmente en forma líquida, lo que podría impactar en la saturación de suelos y el aumento de caudales en ríos y esteros.

Este escenario se da en medio de una seguidilla de frentes que han afectado al sur del país, dejando poco margen de recuperación para las zonas más golpeadas por las precipitaciones.

Las autoridades y equipos de emergencia se mantienen en alerta ante posibles efectos asociados, como anegamientos o desbordes, especialmente en áreas donde el suelo ya se encuentra saturado tras las lluvias recientes.