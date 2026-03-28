Marzo cierra el mes con intensas lluvias en Chile: sistema frontal llega a 6 regiones del país / iiievgeniy

El mes de marzo se despide con condiciones meteorológicas marcadas por la inestabilidad, debido al avance de un sistema frontal que dejará lluvias en distintas zonas del país.

Este fenómeno se suma a las intensas precipitaciones que ya afectan a la Patagonia chilena durante el fin de semana, impulsadas por un río atmosférico.

De acuerdo con los pronósticos, el nuevo frente comenzará a impactar desde el martes 31, extendiéndose al menos a seis regiones del país. Las precipitaciones estarán acompañadas en algunos sectores por fuertes vientos e incluso posibles tormentas eléctricas, lo que mantiene la atención de las autoridades y habitantes de las zonas afectadas.

Regiones del sur concentrarán lluvias y viento

Según la Dirección Meteorológica de Chile, entre las zonas donde se esperan precipitaciones se encuentra la región del Biobío, con chubascos aislados en comunas como Lebu. En La Araucanía, en tanto, el sistema frontal afectará a ciudades como Villarrica, Temuco y Puerto Saavedra, donde se prevén lluvias intermitentes.

La región de Los Ríos continuará bajo la influencia de precipitaciones, extendiendo un escenario que ya se ha mantenido durante los últimos días. En Los Lagos, además de las lluvias, se anticipan rachas de viento de consideración, lo que podría generar complicaciones en sectores costeros y rurales.

Más al sur, en Aysén y Magallanes, las precipitaciones no darán tregua e incluso se proyectan posibles tormentas eléctricas durante la próxima semana, elevando el nivel de alerta en esas zonas del país.

Este escenario climático marca el cierre de marzo con un patrón típico del otoño, caracterizado por el aumento de sistemas frontales y condiciones variables en gran parte del territorio nacional.