Río atmosférico de categoría 4 llega a Chile: hasta 100 mm de lluvia y vientos de 100 km/h el fin de semana / iiievgeniy

El sur de Chile se prepara para un fin de semana de alto impacto meteorológico. Un sistema frontal reforzado por un río atmosférico de categoría 4 a 5 llegará entre este sábado 28 y el domingo 29 de marzo, concentrando sus efectos entre Los Ríos y Magallanes, con especial fuerza en Los Lagos y Aysén.

Los pronósticos apuntan a lluvias abundantes, chaparrones intensos y viento fuerte, en un escenario que podría complicar la conectividad y elevar el riesgo de crecidas de ríos y remociones en masa.

Según Meteored, en los sectores más expuestos podrían acumularse hasta 100 milímetros de agua durante el fin de semana, especialmente en áreas de la Patagonia y del sur de Los Lagos.

Localidades como Puerto Edén, Caleta Tortel y Puerto Cisnes aparecen entre las más sensibles, mientras que las precipitaciones también avanzarían hacia el norte de Los Lagos y alcanzarían la Región de Los Ríos, incluyendo el entorno de Valdivia, aunque con menor intensidad.

El mayor riesgo estará en Aysén y Los Lagos por lluvias persistentes y suelos ya saturados

La principal preocupación está en que este evento no llegará en un solo pulso. De acuerdo con el pronóstico, habrá una primera banda de lluvias entre la tarde del sábado y una segunda más intensa durante el domingo, lo que podría potenciar los acumulados finales en zonas donde ya ha llovido durante buena parte de la semana.

Meteored advirtió que esta combinación puede aumentar el riesgo de crecidas de ríos, deslizamientos de terreno y cortes de caminos en varios sectores de la Patagonia chilena.

A eso se sumará el viento. La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por viento normal a moderado para Los Lagos y Aysén desde la tarde del sábado 28, mientras que otros reportes hablan de rachas que podrían bordear los 100 km/h en zonas más expuestas del extremo sur.

Los pronósticos puntuales también muestran un fin de semana complejo en ciudades del sur austral. En Puerto Montt se esperan chubascos intensos el domingo; en Coyhaique, lluvias durante viernes y sábado; y en Punta Arenas, precipitaciones entre viernes y sábado, antes de una jornada ventosa el lunes.

Frente a este escenario, el llamado es a seguir los reportes oficiales y atender eventuales alertas locales durante el fin de semana. En zonas donde el agua ya se ha acumulado durante días, incluso lluvias “normales” pueden generar problemas, y más aún si llegan reforzadas por un río atmosférico de alta categoría.