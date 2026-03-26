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¿Lluvia en Semana Santa? Estas regiones de Chile podrían tener precipitaciones por nuevos sistemas frontales

Se espera que las primeras señales aparezcan durante el día jueves. Revisa aquí las zonas afectadas.

Javier Méndez

¿Lluvia en Semana Santa? Estas regiones de Chile podrían tener precipitaciones por nuevos sistemas frontales

¿Lluvia en Semana Santa? Estas regiones de Chile podrían tener precipitaciones por nuevos sistemas frontales / Oscar Guerra

¿Podría llover en Semana Santa? Esta es una de las preguntas que más se repite cada año en la previa de la conmemoración religiosa.

No es extraño si se considera que muchos chilenos aprovechan este fin de semana largo para tomarse unas mini vacaciones y descansar durante algunos días.

Según el sitio Meteored, especializado en meteorología, hay probabilidades de lluvia y algunos sistemas frontales dirían presente en Chile durante la fecha clave.

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De acuerdo al análisis actual, se espera que el primer sistema frontal arribe durante la madrugada del jueves 2 de abril.

Las precipitaciones se concentrarían inicialmente en la zona centro-sur, afectando principalmente desde la Región de Ñuble hasta la Región de Los Ríos.

Aunque el Viernes Santo se proyecta con cielos mayormente despejados en gran parte del tramo, hacia el final del día podrían registrarse chubascos débiles en los sectores cordilleranos de la zona sur.

El Sábado Santo, un segundo sistema frontal ingresaría por la tarde a la Región de Los Ríos.

En tanto, el Domingo de Resurrección la caída de agua se extendería nuevamente entre Ñuble y Los Ríos, pudiendo persistir hasta la madrugada del lunes 6 de abril en sectores de la precordillera.

Es fundamental considerar que, al ser una proyección a mediano plazo, el pronóstico puede variar en intensidad o cobertura. De tal forma, será importante revisar cómo evolucionará todo durante las próximas jornadas.

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