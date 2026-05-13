Olimpiadas Especiales Chile nombra a Israel Castro como nuevo director ejecutivo

Olimpiadas Especiales Chile anunció oficialmente a Israel Castro como su nuevo director ejecutivo, dando inicio a una etapa decisiva en el camino hacia los Juegos Mundiales Santiago 2027.

Con una amplia trayectoria en la gestión pública, donde se desempeñó como director nacional del Instituto Nacional de Deportes (IND), Castro asumió el desafío con una mirada centrada en la gestión del deporte como herramienta de inclusión real.

“Es un verdadero honor sumarme a una organización que no solo impulsa el deporte, sino que también transforma vidas, derriba barreras y construye una sociedad más inclusiva y consciente”, señaló Castro.

Con miras a los Juegos Mundiales Santiago 2027, comentó: “Santiago 2027 no será solo un gran evento deportivo; será un hito histórico para nuestro país y una oportunidad única para mostrar al mundo el talento, la resiliencia, el esfuerzo y el liderazgo de nuestros atletas”.

En tanto, Carolina Picasso, presidenta de Olimpiadas Especiales Chile y Santiago 2027, agregó: “Trabajamos mucho para que Israel pudiera llegar a nuestra organización. Estamos seguros de que nos entregará toda su experiencia, motivación y la fuerza que necesitamos. Estamos muy contentos de poder contar con un profesional como él”.