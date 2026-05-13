Justicia dicta nueva sentencia por muerte de Matthew Perry: proveedor de la droga irá a prisión

Este miércoles se dio a conocer la sentencia en contra del director de cine, Erik Fleming, en el caso de la muerte del actor Matthew Perry.

Perry, conocido por interpretar a Chandler Bing en Friends, fue encontrado muerto el 28 de octubre de 2023 en su departamento producto de una sobredosis con ketamina.

La Corte del Distrito Central de California dictaminó que Erik Fleming fuese condenado a dos años de prisión por la muerte de Matthew Perry.

En el pasado, el director de cine se declaró culpable de la muerte de Matthew Perry en agosto de 2024 tras reconocer que él le distribuyó la ketamina al actor.

Según informó el sitio TMZ, Fleming era considerado un consejero especializado en adicciones que actuaba como intermediario en transacciones de droga con fines de lucro.