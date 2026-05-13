A semanas de regresar a Chile con su espectáculo Icónica Recargado, Yuri abrió su corazón en conversación con ADN.cl y compartió profundas reflexiones sobre su nuevo disco Señora, su trayectoria y la especial relación emocional que mantiene con el público chileno.

La artista mexicana explicó que el álbum nació como un proyecto personal para homenajear a las grandes voces femeninas de los años 80 y 90, incluyendo canciones popularizadas por artistas como Rocío Dúrcal, Amanda Miguel, Ana Gabriel y Selena.

“Siempre quise hacer un disco de capricho, un disco que yo quisiera cantar. Y cuando empezamos a probar estas canciones en los shows, las mujeres enloquecían”, contó.

Sin embargo, reconoció que asumir este desafío también le generó temor. “Claro que la guata se me hacía para todos lados. Son mujeres que dejaron huella y había que darles mi estilo, no copiar”, confesó.

Incluso reveló que algunas interpretaciones fueron especialmente difíciles, como Así no te amará jamás de Amanda Miguel. “Lloré de impotencia porque no me salía. Estaba agotada vocalmente y tuve que grabarla por pedacitos”, relató.

Más allá de la música, Yuri también habló del lazo personal que construyó con Chile gracias a la familia de su esposo, el músico chileno Rodrigo Espinoza.

“Me encanta compartir con la familia de Rodrigo, tomar vino con su papá y comer sopaipillas pasadas, carne mechada y porotos con riendas”, comentó entre risas.

“Ya cacho todo al tiro”

La cantante incluso aseguró sentirse “un poco chilena”. “Ya cacho todo al tiro. Antes le decía a Rodrigo que me tradujera; ahora hasta las groserías entiendo”, bromeó.

Finalmente, Yuri adelantó que el show del próximo 26 de junio en Gran Arena Monticello será “irrepetible”, con 15 cambios de vestuario, homenajes a Rocío Dúrcal y posibles sorpresas tecnológicas ligadas a Selena.

“Quiero que el público se conecte con el pasado a través de los sentidos. Va a ser un show terapéutico”, cerró.