“Para eso nacimos po’”: el tenso cruce que protagonizaron Marianne Schmidt y José Antonio Neme en vivo

Un tenso momento fue el que se vivió durante la mañana de este miércoles en el matinal Mucho Gusto de Mega, el cual tuvo como protagonistas a Marianne Schmidt y José Antonio Neme. Todo se produjo cuando “La Gringa” llegó con una polémica noticia internacional sobre un impuesto a la soltería en Tokio, en Japón, para incentivar la natalidad.

En ese contexto, Schmidt dijo: “Creo que lo que está pasando es un reflejo de la sociedad en el mundo y, en particular, en Latinoamérica, que no era así... Con la población migratoria, son los migrantes los que tienen muchos más niños hoy en Chile, y los niveles de natalidad son preocupantes en nuestro país (...) Es una sociedad mucho más egoísta".

Tras ello, Neme se expresó opuestamente y dijo que “yo no sé si castigar al soltero”. Fue ahí cuando La Gringa expuso: “La pregunta es por qué no quieren tener hijos las parejas”.

“Tampoco vinimos a este mundo a procrear como conejos”

El periodista subió el tono y sostuvo que “tampoco vinimos a este mundo a procrear como conejos. O sea, si hay una persona, una mujer o un hombre, que no quiere tener hijos y no quiere casarse... No hay que demonizar los proyectos individuales tampoco, no estamos en un canil”.

“La pregunta es por qué la sociedad joven está pensando así”, replicó La Gringa. “Yo te podría hacer la pregunta al revés, ¿por qué la gente tiene hijos?“, lanzó Neme.

Fue ahí cuando la periodista especialista en temas internacionales contestó: “Bueno, para eso nacimos po’, para procrear”.

“No po’ yo no estoy de acuerdo contigo en ese punto. Creo que vinimos a proyectos personales que pueden sumar, de acuerdo a la libertad individual, hijos, sobrinos, primos, parejas... Creo que cada uno arma su proyecto de vida, con o sin (hijos). O sea, yo vivo con cuatro animales, ¿y eso me hace menos que alguien que tiene cuatro niños?“.

Ante ello, la periodista echó pie atrás y dijo que no. Finalmente, el debate se enfocó en la falta de políticas públicas para incrementar la natalidad.