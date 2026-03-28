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Vidal vuelve a cargar contra Córdova por su trato a una figura de La Roja: “¿Lo llamas para dejarlo afuera?”

El “King” volvió a criticar al entrenador de la selección chilena, en este caso, por cómo gestiona la situación de Darío Osorio.

Javier Catalán

Agencia Uno

Agencia Uno

Ante su desplazamiento de la selección chilena, Arturo Vidal ha adoptado una nueva forma de seguir presente con La Roja: la de streamer y reaccionador de partidos.

En el último amistoso del combinado nacional ante Cabo Verde, el “King” volvió a transmitir en vivo mientras veía el partido, instancia en la que aprovechó de criticar a Nicolás Córdova por su forma de gestionar los minutos de Darío Osorio.

En primera instancia, el bicampeón de América fustigó al DT de La Roja por no utilizarlo como titular. “Lo llamas, está pasando un buen momento, está peleando el campeonato. ¿Y lo llamas para dejarlo afuera? ¿Qué confianza le das?”, aseguró.

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Pero, a pesar de pedirlo desde el arranque en la selección, el volante de Colo Colo también le dejó un recado al formado en la Universidad de Chile. “En Midtjylland pide, va, alega, pero en la selección nunca lo he visto suelto”, comentó.

Si crees que es el mejor en esa posición, tienes que dejarlo jugar, lo haga bien o mal, porque en algún momento se va a sentir importante y te va a responder”, cerró Vidal sobre la gestión de Nicolás Córdova con Darío Osorio en La Roja.

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