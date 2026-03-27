Jamaica se suma a la ronda final: cuáles serán los partidos y quiénes se enfrentarán por el partido final del repechaje al Mundial 2026 / ULISES RUIZ

Durante la madrugada del viernes en Chile se resolvió al cuarto y último clasificado a la fase final del repechaje intercontinental al Mundial 2026.

Así como Bolivia había hecho las tareas previamente al remontar contra Surinam, otro elenco latinoamericano supo sacar adelante su llave.

Se trata de Jamaica, que debió batallar bastante para eliminar a Nueva Caledonia en el estadio Akron de Guadalajara.

Bailey Cadamarteri, al minuto 18, anotó el único tanto del compromiso para los “Reggae Boys”.

¡GOL DE JAMAICA!



Bailey Cadamarteri, el autor del 1-0 contra Nueva Caledonia en México.



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¿Cómo quedaron las llaves del repechaje intercontinental al Mundial 2026?

Con su victoria, Jamaica se cruzará el próximo martes 31 de marzo en Guadalajara ante la República Democrática del Congo para ver quién tendrá el cupo en la cita planetaria.

El otro acceso a la Copa del Mundo se lo jugarán, también en aquella jornada, pero en Monterrey, los seleccionados de Bolivia e Irak.