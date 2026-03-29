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VIDEO. Fracasó en Colo Colo y hoy es el máximo goleador en su país gracias a este doblete: ¡contra un grande!

Salomón Rodríguez, delantero que pertenece a los albos, anotó dos goles en la caída de Montevideo City ante Nacional, instalándose como uno de los máximos artilleros de la liga uruguaya.

Bastián Lizama

@mvdcitytorque

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Fracasó en Colo Colo y hoy es el goleador sensación de su país gracias a este doblete: ¡frente a un grande!

Salomón Rodríguez vive un renacer en Uruguay. El delantero charrúa, que dejó Colo Colo a comienzos de año tras un decepcionante 2025, volvió a destacar y se lució con un doblete en la derrota de Montevideo City Torque por 2-0 ante Nacional.

El atacante de 26 años marcó la apertura de la cuenta recién iniciado el partido. A los 4′, recibió un centro desde la derecha y anticipó a la defensa rival para anotar de cabeza.

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Sin embargo, el “Bolso” logró remontar y dio vuelta el marcador con dos goles de Maximiliano Gómez (33′ y 35′) y otro tanto de Gonzalo Carneiro antes del descanso (41′).

En el complemento, Rodríguez logró descontar de penal en el 59′. La anotación le dio esperanzas a su escuadra, pero no alcanzó y terminó lamentando una derrota que deja a Montevideo City Torque en el quinto lugar de la tabla, a cinco del líder Peñarol.

Con estas dos conquistas, el delantero uruguayo se metió de lleno en la pelea por ser el máximo anotador del torneo. Actualmente, comanda el listado de goleadores junto a Matías Arezo gracias a sus seis anotaciones en ocho partidos.

Cabe recordar que Salomón Rodríguez está a préstamo en Montevideo City Torque y tiene contrato con Colo Colo hasta 2027. Hoy, su presente contrasta con su paso por el Estadio Monumental, donde apenas sumó tres goles en 26 encuentros.

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