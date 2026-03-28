El Príncipe Maldito Despierta. ¡El anime de ONE PIECE retomará pronto su emisión en Japón con la tripulación de los Sombrero de Paja zarpando hacia Elbaph!



5 de abril del 2026 a las 11:15 PM (JST)



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