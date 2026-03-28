VIDEO. ¡Se acabó la espera! One Piece vuelve con épico tráiler de Elbaph y sorprende a los fans
El esperado regreso del anime muestra la isla de los gigantes y confirma a Yuuichi Nakamura —la voz de Gojo Satoru— como Loki, clave en la nueva aventura de Monkey D. Luffy.
El Príncipe Maldito Despierta. ¡El anime de ONE PIECE retomará pronto su emisión en Japón con la tripulación de los Sombrero de Paja zarpando hacia Elbaph!— Toei Animation Latinoamérica (@ToeiAnimationLA) March 28, 2026
5 de abril del 2026 a las 11:15 PM (JST)
♪TEMA DE APERTURA “Luminous” de AiNA THE END#ONEPIECE #ELBAPH pic.twitter.com/uakB38jzbW
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.