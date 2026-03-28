Naya Fácil anuncia fundación solidaria tras días complejos en redes sociales: “Lo que siempre quise hacer”

La influencer chilena Naya Fácil sorprendió a sus seguidores al anunciar la creación de su propia organización solidaria, un proyecto que, según explicó, viene desarrollando desde hace meses y que hoy ya se encuentra en etapa legal.

La iniciativa, que llevará por nombre “Fundación Naya Fácil”, surge tras una reciente actividad benéfica en un hogar de niñas en San Vicente de Tagua Tagua, instancia que reforzó su decisión de dar un paso más allá en su compromiso social.

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“Hace unos meses tomé la decisión y ahora me encuentro trabajando en lo legal para tener todo en regla y poder tener mi fundación de ayudas. Estoy muy emocionada”, comentó a través de sus redes sociales.

De acuerdo con lo detallado, la organización no tendrá un foco único, sino que buscará apoyar diversas causas. “No me enfoco mucho en algo, yo ayudo en distintas cosas porque me nace”, explicó, adelantando que su intención es mantener la flexibilidad en el tipo de ayuda que entregará.

En esa línea, proyectó que el lanzamiento oficial podría concretarse en un plazo cercano. “En unos 5 o 6 meses voy a tener mi fundación. Es a lo que me quiero dedicar y es lo que siempre quise hacer”, afirmó.

Actualmente, la influencer realiza aportes de manera informal, por lo que la creación de esta fundación le permitirá ordenar su labor y canalizar de mejor forma los recursos. “Me hace muy feliz. Estoy trabajando con mi abogada para la creación de la fundación. Les iré contando cuando esté lista para que ustedes puedan enviarme casos de personas que necesitan ayuda”, sostuvo.

Además, planteó que este proyecto también tiene un componente personal, ya que evalúa destinar parte de su patrimonio a la organización. “Si llego a poner parte de mi patrimonio en la fundación, si me llega a pasar algo a mí o a mi hermana, mis padres quedarían sin mi bien económico y eso es lo que yo quiero”, explicó.

Con esto, Naya Fácil apuesta por consolidar su faceta solidaria en un formato institucional, abriendo un nuevo capítulo en su trayectoria pública.