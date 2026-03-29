Ignacio “La Jaula” Bahamondes sufrió ayer una nueva derrota dentro de la UFC. Esta vez fue ante Tofiq Musayev, en una pelea que estuvo marcada por acciones ilegales cometidas por el azerí.

Todo comenzó en el primer round, cuando el luchador chileno conectó un puño de derecha que hizo caer a su rival al suelo. En la continuidad de la acción, el nacional tomó su espalda e intentó derribarlo jalándolo desde la cintura, pero Musayev se sujetó de la reja y mantuvo su postura de forma ilegal, mientras el árbitro observaba sin intervenir.

El agarrón de la reja de Musayev, si Bahamondes conseguía el derribo lo más probable es que hubiese finalizado el combate #UFCSeattle pic.twitter.com/VqIvhQd0DV — Albin Daniel Aristiguieta (@albinfkz) March 29, 2026

En los segundos cinco minutos fue cuando todo sobrepasó los límites. En un momento del combate, Musayev tenía a Bahamondes de espaldas contra la lona y le propinó un claro cabezazo, golpe completamente prohibido en las reglas de la UFC. Además, el impacto fue en el mismo lugar donde el chileno ya tenía una herida abierta.

TOFIQ Musayev is a dirty fighter man https://t.co/nWxT1Jwtm4 pic.twitter.com/4lNOAY61m4 — THE Fight Guy (@thefiteguy) March 28, 2026

Una vez finalizada la pelea, las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, generando indignación entre los seguidores de “La Jaula” y también entre otros luchadores de la compañía. Entre ellos, Belal Muhammad, excampeón del peso wélter y compañero de entrenamientos del chileno, quien expresó su molestia a través de su cuenta de X.

“Mi hermano luchó con todas sus fuerzas... agarrarse a la reja lo cambió todo sin consecuencias y un cabezazo lo cambió todo... estos árbitros están cambiando la vida de los luchadores y no les importa”, escribió el peleador.

My brother fought his heart out .. fence grab changed everything with no consequence and head butt changed everything .. these refs are changing fighters lives and they don’t care — Belal Muhammad (@bullyb170) March 29, 2026

Otro miembro de la UFC que acusó la injusticia contra Ignacio Bahamondes fue Ramiz Brahimaj, quien cargó contra el juez presente en el octágono. “Me parece increíble cómo un “árbitro” se pierde intercambios muy importantes que podrían cambiar el rumbo de una pelea. De todos modos, estoy orgulloso de Nacho. Sigue siendo uno de los mejores", comentó en las redes sociales.