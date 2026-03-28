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VIDEO. Un baño de sangre: la brutal herida que le costó la derrota al “Jaula” Bahamondes en la UFC

El chileno y Tofiq Musayev protagonizaron una guerra dentro del octágono.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Jeff Bottari

Ignacio “Jaula” Bahamondes no tuvo el regreso soñado a la UFC: cayó por decisión ante el azerí Tofiq Musayev, sumando así su segunda derrota consecutiva en la compañía.

Pero, más allá de no conseguir el triunfo, el chileno dio un gran espectáculo dentro del octágono, ganándose la ovación del público en Seattle por su forma de seguir luchando pese a estar completamente ensangrentado.

Las cosas se tornaron complicadas para el santiaguino en el segundo asalto, cuando, luego de hacer tambalear a su rival con un puño, este le ganó la posición en el suelo y, con un codazo, le abrió una gran herida en la ceja.

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Ni el descanso entre el segundo y el tercer round ni el trabajo de los médicos evitaron que el sangrado se detuviera, por lo que en los cinco minutos finales Musayev aprovechó esta situación para seguir sacando ventaja en las tarjetas.

Finalmente, la decisión de los jueces dio como vencedor al azerí, lo que llenó de tristeza a los fanáticos chilenos que seguían el combate. En tanto, Bahamondes se arrodilló en el octágono y rezó una vez se confirmó su derrota.

Un golpe al comienzo de la pelea pudo cambiar la historia a favor de Bahamondes:

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