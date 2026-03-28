Ignacio “Jaula” Bahamondes vs. Tofiq Musayev: a qué hora y dónde ver en vivo la pelea del chileno en la UFC

Ignacio “Jaula” Bahamondes regresa a la UFC. Este sábado y tras ocho meses de ausencia, el peleador chileno volverá al octágono para enfrentar al azerbaiyano Tofiq Musayev en Seattle, Estados Unidos.

El nacional, que cuenta con un registro de 17 triunfos y seis derrotas, peleó por última vez en junio del 2025. En esa ocasión, cayó por decisión unánime ante el también azerí Rafael Fiziev.

Por su parte, Musayev cuenta con 22 victorias, 18 de ellas por KO, y solo 6 derrotas. En su último combate, perdió por sumisión ante el kirguiso Myktybek Orolbai.

Con estos antecedentes, Bahamones buscará otra vez meterse entre el top 15 de la división de peso ligero en las 155 libras, logro que consiguió en marzo del año pasado y que ahora pretende recuperar.

¿Cuándo y a qué hora es la pelea de Ignacio “Jaula” Bahamondes vs Tofiq Musayev?

El combate entre Ignacio Bahamondes y Tofiq Musayev está programado para este sábado 28 de marzo alrededor de las 20:00 horas de Chile, justo antes de la pelea estelar entre Israel Adesanya y Joe Pyfer.

Las peleas preliminares arrancarán a las 18:00 horas de nuestro país.

¿Dónde ver en vivo la pelea por el UFC Fight Night de Seattle?

El evento no será transmitido por televisión en Chile. Sin embargo, se podrá ver vía streaming a través de la plataforma Paramount+, mediante suscripción.