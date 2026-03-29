“Jaula” Bahamondes muestra cómo quedó su rostro tras caer en la UFC y conmueve a Chile con este mensaje

Ignacio Bahamondes tuvo un amargo regreso a la UFC. Este sábado y luego de ocho meses de ausencia, el peleador chileno volvió a ver acción en Seattle, Estados Unidos, pero su retorno estuvo lejos de lo esperado.

El deportista nacional dio una dura batalla en el octágono contra el azerbaiyano Tofiq Musayev. Arrancó con buen nivel en el primer round y comenzó el segundo con un derribo por golpe, pero un codazo le provocó un corte que terminó pasándole la cuenta durante el resto del combate.

Finalmente, Musayev terminó llevándose la victoria por decisión unánime de los jueces, frustrando las opciones del chileno de acercarse al top 15 del peso ligero y obligándolo nuevamente a ganarse la confianza de la compañía para tener una nueva oportunidad.

Pese a la derrota, “La Jaula” utilizó sus redes sociales para compartir un alentador mensaje de cara al futuro. “Volveré más fuerte mi gente, los que me conocen saben que nada me quiebra. Soy carne de perro”, fueron las motivadoras palabras que escribió Bahamondes.

Acompañado de una fotografía en la que mostró las secuelas del combate, con visibles cicatrices y un corte en la ceja, el chileno agregó: “Gracias a Dios por sentirme vivo una vez más. Los amo, familia”.