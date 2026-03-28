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VIDEOS. Unión Española sufre uno de los golazos de la fecha en su visita a San Marcos y se complica en la B

El equipo de Ronald Fuentes fue ampliamente superado por el elenco nortino, que festejó su primera victoria en la Liga de Ascenso.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / catherine jimenez

Unión Española sigue sin despegar en la Primera B. Este sábado, en el marco de la sexta fecha de la Liga de Ascenso 2026, el equipo de Ronald Fuentes volvió a tropezar y sufrió una derrota por 2-0 en su visita a San Marcos de Arica.

El elenco de Independencia, que venía de tumbar al líder Deportes Puerto Montt, no pudo refrendar la gran victoria que consiguió la semana pasada en Santa Laura y fue ampliamente superado por los “Bravos del Morro” en el Estadio Carlos Dittborn.

La apertura del marcador llegó al minuto 31 por medio de un golazo de Cristóbal Guerra. El lateral derecho aprovechó una mala salida de la visita y sorprendió con un impecable derechazo de larga distancia que dejó sin opciones al portero Julio Fierro.

Más tarde, el cuadro dirigido por Iván Sandrock encontró la segunda cifra en los pies de Camilo Melivilu (64′). En una gran acción individual dentro del área, el delantero controló el balón y definió con ajustado remate al palo derecho para decretar el 2-0.

Con esta victoria, San Marcos de Arica logró su primera victoria de la temporada y escaló al sexto lugar de la tabla con 8 puntos. En la otra vereda, Unión Española acumuló su cuarta derrota en el torneo y bajó a la décima posición con 6 unidades.

En la séptima jornada de la Primera B, el cuadro nortino visitará a Rangers el jueves 12 de abril desde las 20:00 horas en Talca, mientras que el conjunto hispano se medirá ante Cobreloa el viernes 10 de abril a las 20:00 horas en Santa Laura.

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