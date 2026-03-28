Wanderers rompe el silencio: niega cobros por indumentaria y aclara el futuro del DT campeón de la Libertadores Sub 20

Santiago Wanderers emitió un comunicado oficial para aclarar la enorme polémica que generó por el presunto cobro de la indumentaria al equipo sub 20 campeón de la Copa Libertadores y la salida de su cuerpo técnico, encabezado por Felipe Salinas.

A través de redes sociales, la dirigencia del cuadro caturro entregó su versión de los hechos y señaló: “Queremos ser enfáticos en señalar la falsedad de todos los trascendidos sobre supuestos despidos y la renuncia de nuestros directores técnicos, así como también las acusaciones al club, asegurando que Santiago Wanderers cobra la indumentaria deportiva a sus cadetes”.

“Todas las ramas deportivas cuentan con la totalidad de su indumentaria. De hecho, este año el club firmó a Joma como sponsor oficial del Fútbol Joven y los costos son, lógicamente, responsabilidad del club", agregaron.

En esa línea, esgrimieron que “lo que en este caso sucedió fue una conversación entre nuestro plantel y el club, producto de que los jugadores querían conservar sus camisetas, lo cual fue autorizado por el presidente de la institución (Reinaldo Sánchez)“.

El futuro de Felipe Salinas

Por otra parte, Santiago Wanderers negó los rumores sobre la posible salida de Felipe Salinas, quien fue el director técnico de la categoría Sub 20 campeona de América y actualmente es el ayudante de Francisco Palladino en el primer equipo.

“Actualmente la totalidad de la delegación Campeona Sub 20 de la Copa Libertadores 2026, ya fue reintegrada a sus respectivas funciones”, apuntaron.

“Vale decir, los jugadores contratados a disposición del profesor Francisco Palladino, los cadetes en los entrenamientos del Grupo Proyección, los profesionales del Fútbol Joven en sus respectivas categorías formativas, y el profesor Felipe Salinas como Ayudante Técnico de nuestro Primer Equipo", agrega el comunicado.