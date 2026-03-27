Matías Soto se queda con el duelo de chilenos y avanza a la final del Challenger de Bucaramanga

En un cruce de chilenos, Matías Soto (323° del ranking ATP) se instaló en la gran final del Challenger de Bucaramanga, en Colombia, tras derrotar en semifinales a su compatriota Nicolás Villalón (931°).

El copiapino dejó en evidencia su mejor posición en el ranking mundial y se impuso por parciales de 6-3 y 6-3, en un partido que se extendió por una hora y 17 minutos.

En el primer set, dos quiebres inclinaron la balanza a favor de Soto, mientras que en la segunda manga le bastó una ruptura para cerrar la victoria sobre Villalón.

De esta manera, Matías Soto irá por el título del Challenger de Bucaramanga, a la espera de conocer a su rival que saldrá del ganador de la otra llave de semifinales entre el argentino Guido Iván Justo (280°) y el uruguayo Franco Roncadelli (332°).

Se trata de la primera final del año para el copiapino y su segunda como singlista en el circuito Challenger, tras su experiencia previa en San Luis Potosí 2024, en México, donde cayó ante el local Nicolás Mejía.

Por su parte, Nicolás Villalón saca cuentas alegres pese a su eliminación. Gracias a su gran campaña en tierras cafeteras, el chileno experimentará un importante ascenso en el escalafón mundial, posicionándose aproximadamente en el puesto 771° del ranking ATP a partir de este lunes.