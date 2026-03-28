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José Luis Sierra encuentra nuevo club tras su amargo paso por Unión Española: anuncio oficial

El técnico chileno volverá a dirigir en Medio Oriente.

Bastián Lizama

Agencia Uno

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Luego de su amargo paso por la banca de Unión Española en 2025, en una campaña que terminó con el histórico descenso del cuadro hispano a la Primera B, José Luis Sierra encontró nuevo club para continuar su carrera como entrenador.

A través de redes sociales, el “Coto” fue oficializado como nuevo técnico del Al-Wakrah, uno de los clubes con mayor tradición en la Qatar Stars League y que ostenta dos títulos de liga en sus vitrinas (1999 y 2001).

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El estratega chileno, de 57 años, ya sabe lo que es dirigir en Medio Oriente. De hecho, su última experiencia antes de regresar al fútbol chileno fue al mando del Al-Wehda de Arabia Saudita.

En el pasado, Sierra también dirigió al Al-Ittihad, conjunto con el que conquistó la Copa de Arabia Saudita en 2017 y la Copa del Rey de Campeones en 2018.

Además, cuenta con un paso por el Al-Tai de la misma liga saudí y el Shabab Al Ahli de Emiratos Árabes Unidos.

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